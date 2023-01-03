Больше половины петербуржцев планируют заняться своей карьерой в наступившем году

Жители Северной столицы приняли участие в опросе и рассказали о планах касательно профессии и своего будущего.

Выяснилось, что многие были бы не против прокачать свои навыки и научиться чему-то новому в сфере, где они работают, а часть из горожан и вовсе бы поменяла карьерный путь, - согласно данным опроса hh.ru, 74% жителей Санкт-Петербурга сделали бы именно так.

Также больше половины ( в количестве 59% человек) планируют освоить новые навыки уже в той профессиии, что имеется на настоящий момент. В частности речь идет о начинающих специалистах, административном персонале, а также о сотрудниках IT-сферы. Уже имеющимися компетенциями займутся еще 46% петербуржцев, а 15% планируют открыть собственный бизнес.

Однако среди опрошенных есть и те, кто не ждет и не ищет перемен в своей карьере, а еще 17% просто находятся в неведении.

По мнению специалистов, искать работу в самом начале 2023 - неплохой вариант, так как компании часто ищут человека срочно из-за внезапного ухода прошлого сотрудника в конце прошлого или начале текущего года.

Ранее Санкт-Петерубрг.ру писал, что зачастую триггером выгорания на работе становится не соответствующая ожиданиям заработная плата, при этом второе место заняла усталость от объема задач. Замыкает тройку отсутствие теплых отношений в коллективе.