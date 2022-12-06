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“Зарплаты, руководство, объем работы”: петербуржцы рассказали об основных причинах выгорания на работе

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Люди нередко выгорают на работе по различным причинам: зарплата, коллектив, руководство. Жители Северо-Западного федерального округа также рассказали о своих причинах выгорания.

Чаще всего триггером выгорания становится не соответствующая ожиданиям заработная плата. На это пожаловались 61 процент респондентов. Второе место заняла усталость от объема задач – 52 процента. Замыкает тройку отсутствие теплых отношений в коллективе, на это сослалась половина опрошенных. Такие данные приводят аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Также люди часто выгорают из-за невнимательности руководства (47%), невозможности гибкого графика и “удаленки” (21%) и отсутствия корпоративных выездов (3%).

Отметим, что на невнимательность чаще всего жалуются высший и средний менеджмент, а также IT-специалисты, 71 и 70 процентов соответственно. На зарплаты активнее всего жалуются представители сферы “Туризм, гостиницы, рестораны”. На объем задач – маркетологи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что комитет по транспорту Петербурга увеличил зарплаты для основного производственного персонала в подведомственных предприятиях. Речь идет о ГУП “Пассажиравтотранс”, ГУП “Горэлектротранс” и ГУП “Петербургский метрополитен”. В среднем зарплаты выросли на 8,22%.

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