Петербургский суд отклонил просьбу о переквалификации дела историка Соколова

Об этом 16 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Петербургский городской суд провел заседание по апелляционной жалобе историка Олега Соколова и отказал ему в повторной психолого-психиатрической экспертизе. Адвокат мужчины Сергей Лукьянов утверждает, что его подзащитный мог совершить преступление в состоянии аффекта.

Историк Соколов, убивший аспирантку Анастасию Ещенко просит отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение или же изменить квалификацию на 1-ю часть 107-й статьи — убийство в состоянии аффекта.

Защита мужчины так же считает, что из дела необходимо исключить показания экс-возлюбленной Соколова Екатериной Пржигодзкой. Она давала показания в суде и участвовала в нескольких ток-шоу, рассказывая о том, что в 2008 году историк пытался ее задушить и избивал.

Суд посчитал, что сказанное было ее собственным мнением и субъективной оценкой. Все остальные ходатайства были отклонены.

Историк Олег Соколов в ноябре 2019 года убил и расчленил свою возлюбленную 24-летнюю Анастасию Ещенко. Октябрьский районный суд приговорил мужчину к 12 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строго режима.