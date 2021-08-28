На восточном участке КАД перекроют две полосы

с 8 сентября движение на восточном участке внутреннего кольца КАД будет временно приостановлено. На двух полосах между развязками кольцевой автомобильной дороги с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной будут проводить ремонтные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке расположенными на пересечении с трассой Р-21 "Кола" и автомобильной дорогой Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск (Октябрьская набережная), проведут работы по устранению колейности покрытия, которые затронут км 52+821 — км 55+779 внутреннего кольца.

"В связи с производством работ в период с 8 по 13 сентября для движения автомобильного транспорта будут перекрыты полоса безопасности, первая и вторая полосы", — сообщил начальник территориального ситуационного центра федерального казённого учреждения Илья Пузыревский

На третьей и четвертой полосе будет введено скоростное ограничение в 50 кмч. Работы по устранению колейности будут проводится генеральным подрядчиком ООО "Техносфера Инжиниринг".