Ремонт на развязке КАД в районе Мурино завершен

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На развязке КАД с трассой Санкт-Петербург – Матокса рядом с Мурино завершили ремонтные работы. С 3 октября, сегодняшнего дня, движение транспорта будет осуществляться в штатном режиме.

На 31-м километре КАД устраняли колейность, из-за чего водители были вынуждены две недели сталкиваться с перекрытием съездов, одного за другим. «Выполнен весь объём запланированных работ, временные технические средства организации дорожного движения демонтированы, а ограничения сняты», — рассказал Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад».