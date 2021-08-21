На КАД между развязками с Пискаревским и Культуры перекроют две полосы

В Петербурге на разных участках КАД сузят дорогу до сентября.

Так с 23 августа перекроют две полосы на участке внешнего кольца КАД между развязками с Пискаревским проспектом и проспектом Культуры.

С 20 по 24 августа движение будет ограничено на второй и третьей полосе внешнего кольца КАД между развязками с проспектом Культуры и Энгельса.

С 23 августа по 5 сентября, на участке между развязками с Пулковским и Таллинским шоссе, движение транспорта будет ограничено.

Также с 25 по 30 августа на внутреннем кольце КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют две полосы движения.

Ограничение скоростного режима введут на оставшихся полосах до 50 километров в час. Сроки производства работ могут измениться из-за погодных условий.