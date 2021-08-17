Банк МФК Михаила Прохорова выкупит акции банка "Таврический" на 1,6 млрд рублей

Банк России согласовал дополнительный выпуск обыкновенных акций петербургского АО "Банк "Таврический" на сумму 1,6 миллиарда рублей.
Полный пакет ценных бумаг будет приобретен единственным акционером АО "АКБ Международный финансовый клуб" (МФК), мажоритарным акционером является Михаил Прохоров.
"Банк России 12.08.2021 принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций кредитной организации Таврический Банк (акционерное общество) (г. Санкт-Петербург), размещаемых путем закрытой подписки", — говорится в сообщении регулятора.
Банк "Таврический" прекратил осуществление платежей в конце 2014 года, а в 2015 году МФК получил от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) право на санацию.