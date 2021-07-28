Суд приостановил снос корпусов хладокомбината на улице Шкапина

В центре Петербурга на Шкапина, 43–45 вновь остановили снос склада-холодильника товарищества «Унион». На этом участке застройщик планировал построить жилой комплекс, однако градозащитники считают, что снос незаконный.

Градозащитники подали заявление в Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. На время решения вопроса о присвоении статуса здание сносить запрещено.

Куйбышевский районный суд принял решение приостановить снос зданий, так как один из корпусов может иметь историческую ценность и претендовать на статус памятника. Однако экскаваторы вновь принялись сносить здание. Работы стихали толь тогда, когда сотрудники полиции или приставы приезжали на объект и возобновлялись после. Активисты обеспокоены, что застройщика ничего не останавливает.

Застройщик на участке площадью 38 тыс. кв. метров планировал построить жилой комплекс, соответствующее разрешение на который выдал 19 июля региональный Госстройнадзор.