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Со станции "Площадь Ленина" можно будет напрямую пройти на Финляндский вокзал

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге вновь появится возможность пройти в кассовый зал Финляндского вокзала со станции "красной" ветки.

В субботу, 24 июля, для пассажиров вновь откроют проход между станцией метро «Площадь Ленина» и Финляндским вокзалом.

Теперь петербуржцы смогут попасть в кассовый зал, не выходя на улицу в пиковые часы. Проход будет работать с пятницы по воскресенье. 

Как сообщили в Комитете по транспорту, такое решение было принято из-за увеличенного пассажиропотока в выходные дни. Из-за двойной проверки на пропускных пунктах — сначала в метро, а потом на вокзале — образуются большие очереди. 

Пропуск будет регламентирован. Чтобы обезопасить граждан, перед выходом из станции метро на площадь выставят дополнительные посты подразделения транспортной безопасности.

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