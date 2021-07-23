Со станции "Площадь Ленина" можно будет напрямую пройти на Финляндский вокзал

В субботу, 24 июля, для пассажиров вновь откроют проход между станцией метро «Площадь Ленина» и Финляндским вокзалом.

Теперь петербуржцы смогут попасть в кассовый зал, не выходя на улицу в пиковые часы. Проход будет работать с пятницы по воскресенье.

Как сообщили в Комитете по транспорту, такое решение было принято из-за увеличенного пассажиропотока в выходные дни. Из-за двойной проверки на пропускных пунктах — сначала в метро, а потом на вокзале — образуются большие очереди.

Пропуск будет регламентирован. Чтобы обезопасить граждан, перед выходом из станции метро на площадь выставят дополнительные посты подразделения транспортной безопасности.