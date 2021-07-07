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Депутаты поддержали инициативу озеленения Васильевского острова

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге депутаты законодательного собрания поддержали законопроект озеленения на Васильевском острове с 6 до 10 кв. метров на человека. Документ приняли в первом чтении на пленарном заседании городского парламента 7 июля. 

За законопроект высказались 38 депутатов, против — один. Автором выступил беспартийный депутат Алексей Ковалев.

Представитель «Единой России» Константин Чебыкин выразил обеспокоенность, так как не понимает, за счет каких территорий планируется расширения зон зеленых насаждений. Депутат Александр Рассудов отметил, что найти на острове территории, которые можно озеленить, непросто, новая земля намывная и находится в частной собственности. 


 

 

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