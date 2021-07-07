В Смольном подвели итоги работы бесплатных маршрутов общественного транспорта за время ЕВРО-2020

На днях Смольный подвел итоги работы общественного транспорта в Петербурге во время УЕФА 2020. На время матчей по футболу необходимо было обеспечить бесперебойную работу городского транспорта для зрителей и волонтеров.

Для контроля и координирования передвижения жителей и гостей был создан специальный Региональный центр управления пассажирскими перевозками, в который вошли 13 организаций.

Как сообщает "МК", во время чемпионата Европы по футболу бесплатным общественным транспортом всего за месяц смогли воспользоваться около 330 тысяч человек.

По подсчетам Смольного, с 12 июля по 2 июля метрополитеном Петербурга воспользовалось 25 миллионов граждан. В дни проведения матчей пассажиропоток составлял 12,5 миллионов человек. Основная нагрузка пришлась на станции «Беговая», «Крестовский остров» и «Зенит».

Для перемещения футбольных фанатов по городу запустили специальные автобусные-шаттлы. За время чемпионата они бесплатно выполнили 6511 рейсов и перевезли 58 612 пассажиров.