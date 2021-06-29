Активист создал фреску с Алыми парусами и коронавирусом

В Петербурге создали фреску по мотивам прошедшего недавно праздника “Алые паруса”. Петербуржец нарисовал выпускников и коронавирус в память о празднике, прошедшего в городе в ночь с 25 на 26 июня. Автором фрески стал Олег Лукьянов - он выложил фото на своей странице в Instagram.

«Очень надеемся, что праздник выпускников не превратился в праздник вирусников», — подписал фото автор.

Последние дни среди петербуржцев ведутся жаркие споры на тему целесообразности проведения массового мероприятия при резкой вспышке заболеваемости среди молодежи.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал об Александре Беглове, который оправдал проведение праздника выпускников соблюдением требований Роспотребнадзора.