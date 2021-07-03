В Петербурге появилась фреска посвященная матчам Евро-2020

В Петербурге появилась вторая урбанфреска, посвященная матчам Евро-2020, проведенным в разгар пандемии коронавирусной инфекции. Художники изобразили пять футбольных игроков на поле, которые пасуют друг другу не мяч, а нарисованный вирус COVID-19. При этом у самих футболистов вокруг голов заметны шипы, как и у вируса. Фото фрески появилось в Instagram проекта Urbanfresco.

"COVID-19 на Euro-2020. Здоровые болельщики болеют за победу над вирусом. Матч в разгаре. Будьте здоровы!" — прокомментировали изображение авторы.

Увидеть фреску можно в открытом Музее стрит-арта в переулке Радищева. Там же можно найти первую работу Urbanfresco, на которой авторы высмеяли проведение праздника выпускников «Алые паруса» в разгар пандемии. На фреске изображен корабль с алыми парусами в окружении салюта в виде вируса COVID-19.



