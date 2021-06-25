Пособия и пенсии с 1 июля можно будет получить без карты “Мир”

В Пенсионном фонде России назвали дату изменений выплат пенсий и пособий. Так, с 1 июля денежные средства можно получить только по карте “Мир”. Однако этот способ можно обойти, оформив заявление на портале “Госуслуг”. Об этом сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.

Изначально льготную категорию граждан просили перейти на платежную систему “Мир” в октябре 2020 года. Однако окончательное решение принято только сейчас. С 1 июля 2021 года льготные выплаты не будут поступать на иные платежные системы. В частности, это коснется молодых людей, которым положены социальные пособия.

Кроме того, на сайте Госуслуг можно зайти в личный кабинет и поменять способ получения пособий и выплат на счет вместо банковской карты.