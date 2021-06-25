На “Алые паруса” в центре поставят 600 дополнительных туалетов

В Петербурге сегодня, 25 июня, состоится праздник выпускников - “Алые паруса”. Для обеспечения чистоты и комфорта петербургский “Водоканал” устанавливает более 600 дополнительных туалетов в центре города. Об этом сообщает “МК в Питере”.

Так, на Дворцовой набережной устанавливают санитарно-гигиенические комплексы и передвижные туалеты. Кабинки появятся на участке от Троицкого моста до Дворцового, а также на самой Дворцовой площади. Кроме того, туалеты поставят в Александровском саду, на адмиралтейской набережной и на Адмиралтейском проспекте.

Известно, что модульные и стационарные туалеты будут работать с 18 часов вечера. Всего для выпускников и сопровождающих подготовили 1,1 тысячу мест в 624 туалетах.