Временный госпиталь «Ленэкспо» ищет сотрудников для работы

Временный госпиталь «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге, а также клиническая больница Святителя Луки и больница №33, находящаяся в Колпино, ищут сотрудников для работ. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению Северной столицы.

Медицинские учреждения нуждаются во врачах, среднем и младшем медицинском персонале, а также операторах ПК. Кроме того, больницы сейчас в поисках новых буфетчик, уборщиков служебных помещений и кастелянш.

Отметим, что суточная заболеваемость в Петербурге до сих пор остается высокой. В связи с этим начинают переполняться госпитали, и не хватает коек для коронавирусных больных.