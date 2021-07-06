Трехлетний ребенок из Петербурга погиб во время шторма в Абхазии

В пресс-службе МЧС Абхазии сообщили, что во время шторма в республике погиб трехлетний ребенок из Санкт-Петербурга, а его маму унесло сильным течением.

«Трагедия произошла 6 июля в акватории Гагрского района. В 10:55 мск в МЧС Абхазии поступило сообщение, что туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга, 1985 года рождения и троих ее детей (2013, 2016 и 2018 г. р.) унесло в море», — сообщили в ведомстве.

Также в пресс-службе добавили, что двоих детей удалось спасти, а третьего доставили с больницу, но там он скончался. Поиски матери продолжаются до сих пор.

Сообщается, что женщина отдыхала со своими детьми в одном из домов Гагрского района. Персонал гостиницы запретил матери идти купаться с детьми, так как там наблюдался шторм, а высота волн достигала двух метров. Однако женщина не послушала и все пошла купаться на реку Бзыбь. В результате всех несло в море.