Правительство Петербурга не будет изымать дом Басевича у академии Эйфмана

Правительство Санкт-Петербурга сообщило, что не будет изымать дом Басевича, который находится на Большой Пушкарской улице из оперативного управления Академии танца Бориса Эйфмана.

В разработанном документе сообщается, что согласно Адресной инвестиционной программе Петербурга на 2021 год и 2022-2023 года планируется реконструкция здания. Оно будет предназначено для нужд Академии танца Бориса Эйфмана, а также театра балета.

В реконструирующемся здании планируется построить спальный корпус для учащихся с залами для занятий хореографией и апартаментов для артистов. Также после утверждения всей необходимой документации проведут конкурс по выбору подрядчика.