На выходных до Выборга и Приморска запустят пять дополнительных электричек

До Выборга и Приморска запустили дополнительные пригородные электрички. Соответствующее решение принял Кирилл Поляков, председатель петербургского Комитета по транспорту, в связи с увеличением пассажиропотока на выходных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Решение Комитета по транспорту поможет петербуржцам с комфортом и безопасностью отдыхать и добираться до дач. Кирилл Поляков, узнав о коллапсе на минувших выходных, принял молниеносное решение и в быстрые сроки добился запуска новых маршрутов. Так, 26 и 27 июня запустят пять дополнительных электричек, которые отправятся с Финляндского вокзала. Среди них будут две “Ласточки” с отправлениями в 11:53 и 18:35.

«Мы совместно с коллегами из городских комитетов ведем работу, чтобы в кратчайшие сроки организовать для жителей всех районов возможность транспортной доступности», – отметил Поляков.

Дополнительная “Ласточка” между Петербургом и Выборгом позволит остановиться в Солнечном.