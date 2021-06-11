Аэропорт Петербурга откроет вторую курилку на террасе "Камчатки"

Леонид Сергеев, который является генеральным директором "Воздушных ворот Северной столицы" – оператора Пулково, сообщил депутатам ЗакСа на заседании комитета по законодательству в пятницу (11 июня) о планах аэропорта по открытию второй курилки.



"У нас есть две опции по курилкам, – заметил он. – Первая – как только выходишь из Duty Paid. А вторая – это будет переделываться по контракту помещение. У нас вверху "Макдональдса" есть "Камчатка", там есть терраса. И мы ее переделаем в курилку на свежем воздухе, а когда зима настанет, поставим там, как на горнолыжных курортах, специальные устройства".



Местами для курения в аэропорту Пулково у Сергеева интересовался депутат Александр Рассудов, поскольку он жаловался, что "во всех аэропортах Европы он может курить, за исключением одного".