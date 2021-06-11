Леонид Сергеев, который является генеральным директором "Воздушных ворот Северной столицы" – оператора Пулково, сообщил депутатам ЗакСа на заседании комитета по законодательству в пятницу (11 июня) о планах аэропорта по открытию второй курилки.
"У нас есть две опции по курилкам, – заметил он. – Первая – как только выходишь из Duty Paid. А вторая – это будет переделываться по контракту помещение. У нас вверху "Макдональдса" есть "Камчатка", там есть терраса. И мы ее переделаем в курилку на свежем воздухе, а когда зима настанет, поставим там, как на горнолыжных курортах, специальные устройства".
Местами для курения в аэропорту Пулково у Сергеева интересовался депутат Александр Рассудов, поскольку он жаловался, что "во всех аэропортах Европы он может курить, за исключением одного".
Аэропорт Петербурга откроет вторую курилку на террасе "Камчатки"
© Фото: pixabay.com
Об этом депутатам сообщил генеральный директор Пулково Леонид Сергеев
Леонид Сергеев, который является генеральным директором "Воздушных ворот Северной столицы" – оператора Пулково, сообщил депутатам ЗакСа на заседании комитета по законодательству в пятницу (11 июня) о планах аэропорта по открытию второй курилки.
|
По теме
Все новости рубрики
- Вход станции "Петроградская" снова будет ограничен из-за ремонта эскалатора с 6 июляТолько сегодня на станции метро закончился ремонт эскалатора, который был начат 5 апреля, но через месяц вход на нее снова ограничат.
- Три заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области стали генераламиТеперь в Санкт-Петербурге на трёх генералов и одного "лейтенанта" стало больше
- В Санкт-Петербурге водители стоят в аномальных пробкахОднако час пик был на редкость мало загруженным.
- В Санкт-Петербурге власти города планируют развивать новый вид торговлиВ городе рассматривают формат фудтраков.
- Метрополитен Петербурга изменит режим работы в ночь с 21 на 22 июняИзменения произойдут в связи с проведением футбольного матча Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии.
- 07 мая 2021, 10:56
- К концу года «Спутник Лайт» появится в гражданском оборотеВладимир Путин сообщил о готовности препарата к регистрации.
- 07 мая 2021, 14:50
- Немцы отдали пятое место Петербургу в списке красивейших городов Балтийского побережьяРейтинг составили в редакции немецкой информационной газеты Die Welt.
|
следующая
- В метро, вокзалах и аэропорту Петербурга были поиски взрывных устройствВ проверке участвовали 381 сотрудник полиции
- Золотой пляж в Зеленогорске обустроят к следующему летуНа территории появятся спортивная и детская площадки.
- Гражданам Петербурга разрешили отдыхать на всех газонах в центре города Об этом распорядился вице-губернатор Николай Бондаренко.
- Торговым объектам частично разрешили работать у стадиона во время Евро-2020Об этом сообщили в Смольном.
- Сервисы аренды самокатов вернулись к работе в ПетербургеДеятельность компаний будет осуществляться по установленным властями правилам.
- В Зеленогорске снесут «Дачу Кинга» и «Дачу Кирхнера»На месте объектов появится гостиница и кемпинг, а также культурно-развлекательные и спортивные объекты.
- «Единой карте петербуржца» исполнилось два годаЗа этот период количество держателей карты достигло 825 тысяч.
|
|
следующая
- 14:48
- Piter.TV требует вызвать в суд бывшего вице-губернатора Петербурга Виктора Албина в качестве соответчика
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.