В Пулково вернут курилки

В аэропорту Петербурга планируют вернуть курилки впервые за восемь лет. Уже в этом году для курильщиков установят специальную кабину.

"Аэропорт Пулково планирует открыть курительную комнату до конца 2021 года. Проект разрабатывается в рамках правил и требований, предъявляемых к курительным комнатам", — рассказали в управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы".

Места для курения убрали в 2013 году, когда вступил в силу закона о запрете курения в общественных местах. Однако в конце 2019 года Владимир Путин разрешил вернуть их аэропортах, однако они должны быть непрозрачные и хорошо вентилируемые.