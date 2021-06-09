Многодетные семьи и предпенсионеры смогут добираться до дач на льготных условиях

В Петербурге планируют расширить список льготников и увеличить количество маршрутов из города в пригороды и Ленинградскую область. С соответствующим запросом депутаты петербургского Законодательного Собрания обратились к губернатору города Александра Беглова.

Заявление депутатов градоначальник рассмотрел сегодня, 9 июня, на заседании городского парламента. Так, в ЗакСе предложили включить в перечень льготников детей до 18 лет из многодетных семей, а также из приемных семей, где много детей.

Кроме того, планируется увеличить соглашения по автобусным маршрутам в Ленинградской области. Это касается муниципальных и межмуниципальных автобусов, перевозящих петербургских пенсионеров и лиц предпенсионного возраста на дачи.