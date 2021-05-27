В Петербурге суд подал иск о запрете ЛГБТ-сети в Facebook

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга принял административный иск, в котором подразумевался запрет доступа к странице ЛГБТ-сети в социальной сети Facebook. Заседание запланировано на 29 июня 2021 года.

Организация считает себя правозащитной по отношению к людям другой сексуальной ориентации. Однако депутату Государственной думы России Игорю Сапко это не очень понравилось. В связи с этим чиновник обратился в Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Центрального района Северной столицы за экспертизой.

Теперь страницу могут заблокировать не только на территории России.