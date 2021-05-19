ЖКС Красногвардейского района объяснил включение отопления во время жары

В Жилкомсервисе Красногвардейского района Санкт-Петербурга объяснили ситуацию с включением отопления в одном из домов во время жары. В ЖКС №1 Красногвардейского района сообщили, что никакого отопления никто не включал, а просто проводилась плановая промывка труб.

«Батареи горячие, потому что как иначе промыть систему, их моют горячей водой. Промывка будет до 16:00 сегодня», — заявили в организации.

Также отметим, что промывка труб происходит обычно после завершения отопительного сезона во всех районах Северной столицы. Работы по промывке труб должны составляться еще в декабре-январе, а также не учитывать температуру во время проведения промывок.