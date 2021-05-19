При температуре +28 градусов в доме Красногвардейского района включили отопление

В Санкт-Петербурге продолжаются жаркие дни. Однако только недавно жители обрадовались, что наконец-то отключили отопление, как его недавно включили. Жители дома не могли находиться в квартире, и вышли все на улицу, где температура воздуха была +28 градусов. В итоге жилье превратилось в «баню».

Одна из жительниц дома рассказала, что включение отопления спровоцировало у некоторых пожилых людей тепловой шок. Также она рассказала, что ее мама находится дома на реабилитации, после коронавируса. Из-за такой температуры в квартире она начала задыхаться.

Однако в ЖКС №1 Красногвардейского района сообщили, что 19 мая до 16:00 будет осуществляться промывка систем теплоснабжения. По словам женщины, об этом никто и никого не предупреждал.