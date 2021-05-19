В Петербурге приняли закон о запрете продажи алкоголя во время Евро-2020

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга депутаты приняли законопроект, согласно которому будет запрещено продавать алкогольную продукцию в стеклянной таре во время проведения матчей Чемпионата Европы 2020.

За принятие закона проголосовало 39 депутатов, против — всего 2 чиновника.

Согласно новому законопроекту запрещено будет продавать алкоголь в стеклянных бутылках на территории Крестовского острова. Однако это правило не коснется заведений общественного питания.

Отметим, что на территории у зоны болельщиков на Конюшенной площади, а также около спортивного комплекса «Юбилейный», данные ограничения введут с 11 июня по 11 июля.