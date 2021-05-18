Во время проведения матчей Евро-2020 в Петербурге будет запрещена продажа алкоголя

В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания рассмотрят проект закона, по которому во время проведения матчей Чемпионата Европы по футболу в Северной столицу, будет запрещена продажа алкогольной продукции. Чиновники вспомнили положительный опыт введения таких мер на прошлом Чемпионате мира 2018 года.

Сообщается, что данное ограничение будет касаться только алкоголя, который продается в стеклянной таре. Данное правило не будет касаться общепитов.

После принятия законопроекта, правила будут распространяться на территории, которая прилегает к стадиону на Крестовском острове за день до начала матчей Евро.