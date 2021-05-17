Садово-парковые предприятия Петербурга превратят в бюджетные организации

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила, что садово-парковые предприятия (СПП) преобразуют в бюджетные учреждения. Данный вопрос обсуждался на совещании губернатора Северной столицы Александра Беглова и по нему приняли положительное решение.

«Наши жители хотят видеть в городе комфортные парки, скверы, сады, ухоженные газоны и цветники. Новая, более четкая система управления садово-парковыми предприятиями позволит обеспечить системную работу по сохранению и приумножению зеленых насаждений в Петербурге», — заявил градоначальник.

В настоящее время в Петербурге работает 20 СПП с разной инфраструктурой. Так, 15 из них являются акционерные общества с городским участием, три — ГУП, два — казенные учреждения.