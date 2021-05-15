Праздник выпускников «Алые паруса» пройдет 25 июня в обычном формате

Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга, сообщил, что ежегодный праздник выпускников школ «Алые паруса» будет проходить в обычном формате. Мероприятие пройдет 25 июня. Напомним, что в 2020 году, праздник был отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции и его провели в формате онлайн-трансляции.

В Смольном сообщили, что уже открыт кастинг на молодежных исполнителей, которые будут выступать в многочасовом формате шоу вместе с другими звездами российской эстрады.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что праздник выпускников «Алые паруса» получил несколько премий в четырех номинациях из сферы событийной индустрии Global Eventex Awards.