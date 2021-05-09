В центре города заметили десятки крыс

В Петербурге заметили толпу крыс в центре города около арт-центра «Пушкинска-10». Грызунов увидели 9 мая во дворе Лиговского проспекта у дома №53. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

При этом крысы не пугаются людей и ходят по территории круглые сутки. Они питаются отходами и плодятся в быстром темпе. Многие петербуржцы отмечают, что грызуны не редкость для центра города.

На данный момент не придумали, как бороться с толпой крыс. Однако оставлять все в прежнем виде опасно, так как грызуны переносят множество зараз.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о закрытии на вход одного из вестибюлей «Невского проспекта».