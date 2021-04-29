Архитектор призывает строить дамбу в Петербурге для избегания дальнейшего наводнения

Архитектор Святослав Гайкович призвал «отрезать» Санкт-Петербург от Балтийского моря, а устье реки Невы убрать в тоннель. Также он сообщил о том, что уровень Мирового океана в дальнейшем может подняться до такой степени, что приведет к затоплению города на Неве. Таким образом, оставлять данный вопрос открытым нельзя, так как через 100 лет это может произойти.

Гайкович предлагает построить дамбу — «Невский польдер». Специалист предполагает, что работы нужно начать, как можно раньше, чтобы избежать дальнейших стихийных бедствий.