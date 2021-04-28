В 2023 году около «Лахта-Центра» появится подземный пешеходный переход

В Санкт-Петербурге к ноябрю 2023 года в районе «Лахта-Центра» появится подземный пешеходный переход. Во время аукциона будут определять подрядчика, который займется строительством этого проекта.

На постройку подземного перехода будет выделено 1,4 млрд рублей из бюджета Северной столицы. Перед подрядчиком будет стоять главная задача — создать необходимую рабочую документацию и провести все строительные работы.

Отмечается, что подземный пешеходный переход будет иметь 5 лестничных сходов, общая площадь составит 1770,5 квадратных метров. Начало строительства запланировано на июль 2021 года. Заявки от желающих подрядчиков будут приниматься до 12 мая.