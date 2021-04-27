Многодетные петербуржцы получат премии за заслуги в воспитании детей

В Петербурге наградят многодетные семьи за вклад в воспитание детей. Постановление о выдаче премий подписал Александр Беглов во вторник, 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Помимо денежного вознаграждения семьи получат звание «За заслуги в воспитании детей». Таких семей выбрано 14 штук. При этом награды будут разделять на три степени: III степень предназначена за заслуги в воспитании 5 или 6 детей, II степень – за воспитание 7, 8 или 9 детей, а нависшая I степень присуждается за воспитание 10 и более детей.

В зависимости от степени многодетные семьи получат денежные вознаграждения от 25 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом известно, что к наивысшей степени отнесли только одну петербургскую семью.