Петербургским приютам для животных из бюджета выделили более 4 млн рублей

В Петербурге приютам для животных окажут финансовую поддержку из городского бюджета. В общей сложности в 2021 году выделено 4 миллиона 143 тысячи рублей. Выделенная сумма превышает прошлогоднюю почти в два раза. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«Получить субсидии смогут только частные социально ориентированные некоммерческие организации. В числе обязательных условий — наличие зданий и помещений для содержания животных и ухода за ними», — сообщили в ведомстве.

Известно, что средства между приютами будет распределяться в Управлении ветеринарии.