В Петербурге впервые появится государственный приют для животных

В Колпино появится первый государственный приют для животных. Он будет рассчитан на 200 собак и 100 кошек. Об этом сообщили в Смольном.

В настоящее время специалисты уже разработали проект "дорожной карты". О решении начать строительство государственных приютов для животных рассказал губернатор Александр Беглов, однако сроки эксплуатации не уточнил.

Беглов отметил, что петербуржцы неравнодушны в вопросе бездомных животных. Сейчас решается вопрос о появлении второго государственного приюта.



Петербург ежегодно выделяет субсидии частным приютам. Сегодня, 21 августа, стало известно, что приютам было выделено около 8 млн рублей.



