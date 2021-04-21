В Петербурге отменят все шествия и митинги на 1 мая

Пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга сообщила, что все шествия и митинги на 1 мая будут отменены из-за действующих в городе коронавирусных ограничений. Согласно постановлению городского правительства запрещено проводить массовые мероприятия, а также митинги и шествия.

Инициатором отправки заявки на проведение первомайского шествия по Невскому проспекту до Исаакиевской площади на 500 человек выступило петербургское отделение КПРФ.

Кроме того, подобное шествие планировало организовать и городское отделение «Открытой России», которую прокуратура признала нежелательной организацией на территории страны.