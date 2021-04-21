Билеты в Ленинградский зоопарк станут дороже с 1 мая

Цена на билеты в Ленинградский зоопарк возрастёт с 1 мая, об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Взрослые посетители смогут приобрести билет за 600 рублей, цена билета для льготных категорий граждан (студентов, пенсионеров, инвалидов, ветеранов, школьников) не изменится.

Рост цен объясняют дополнительными расходами зоопарка на корма для животных и другие нужды. Средства, полученные в результате продажи билетов, используются на усовершенствование условий содержания животных и развитие зоопарка. Кроме того, дошкольники, дети с ограниченными возможностями, ветераны ВОВ, Герои Советского Союза, бывшие заключенные концлагерей и сотрудники музеев могут по-прежнему посещать зоопарк бесплатно.