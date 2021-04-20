Депутат Коваль отчитался о доходах за 2020 год

Арестованный по делу о взятке депутат ЗакСа Петербурга Роман Коваль сообщил, что за 2020 год заработал 2 187 млн рублей. Несмотря на то, что с лета прошлого года Коваль находится в СИЗО, его заработок уменьшился всего на 150 000 рублей.

Декларация, содержащая информацию о доходах политика, была опубликована на сайте Законодательного собрания Петербурга. Собственностью депутата являются две квартиры, площади которых составляют 49,5 и 81,2 квадратных метра, кроме того, в пользовании у Коваля квартира площадью 55,4 квадратных метра.

Сообщается, что супруга Коваля за 2020 год получила 103,8 тысяч рублей – ее доход вырос почти на 50 000 рублей.