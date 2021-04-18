Дети из Петербурга смогут занять 75% мест в летних лагерях

В Петербурге дети смогут получить 110 тысяч путевок в летние лагеря бесплатно, либо со значительной скидкой. При этом заполняемость лагерей увеличится. Об этом сообщает вице-губернатор Ирина Потехина.

К заполняемости оздоровительных лагерей для детей изменились требования. Так, ограничения в 50% мест увеличились до 75% заполняемости. Известно, что получить скидку на путевки для петербургских детей можно, обратившись в МФЦ, либо в районную администрацию.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о начале выдачи путевок с 19 апреля на первую и вторую смену в лагерях.