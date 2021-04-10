В апреле могут снять ограничения на отдых в детских лагерях вне региона

Школьники из Петербурга, возможно, смогут в апреле отправиться в детские лагеря других регионов. На данный момент в городе действует запрет на выезд в лагеря других городов в связи с угрозой распространения инфекции коронавируса. Соответствующую информацию разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат ЗакСа Алексей Цивилев.

Так, парламентарий Законодательного собрания считает, что ограничения на поездки могут снять уже в апреле. Однако окончательное решение будет принято, исходя из обстановки с уровнем заболеваемости вирусом COVID-19.

«В апреле ожидается снятие ограничений на поездки детей в лагеря как в Ленинградской области, так и других регионах России», — отмечает депутат.

Напомним, в 2020 году дети не выезжали на отдых в другие города страны в связи с пандемией коронавиурса.