К юбилею полета Гагарина на Дворцовом мосту появится лазерная проекция

В Петербурге отметят 60-летний юбилей первого полета человека в космос. В ночь на 12 апреля на пролете Дворцового моста появится надпись «Поехали!», а также портрет Юрия Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр".

"В ночь с воскресенья на понедельник Дворцовый мост будет разведен под музыку, написанную почетным гражданином Петербурга, культовым композитором Андреем Петровым…лазерная проекция, рассказывающая о легендарном полете Юрия Гагарина: зрители увидят лазерный "Восток-1" - первый космический аппарат, поднявший человека на околоземную орбиту, и портрет Гагарина, подписанный его знаменитой фразой "Поехали", - отметили в пресс-службе.

Известно, что событие пройдет в рамках знакового городского проекта "Поющие мосты", во время которого Дворцовый мост разводится под симфоническую музыку. Подсветка появится в час ночи с 11 на 12 апреля.