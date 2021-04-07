В ЗакСе к блокадникам приравняли проживавших во входившей в кольцо области

Жители Ленобласти, попавшие во время войны в блокадное кольцо, получат социальные выплаты наравне с жителями Петербурга. Соответствующее решение было принято в Законодательном собрании города. Заседание состоялось в среду, 7 апреля.

Известно, что окончательное чтение прошли в ЗакСе поправки в Социальный кодекс города. Согласно изменениям, проживавших в годы ВОВ на территории Ленинградской области, которая входила в кольцо фашистской блокады Ленинграда, обеспечат мерами социальной поддержки.

«Новый законопроект определяет, что правами и льготами жителя блокадного Ленинграда наделяются все, кто в те годы оказался на территории внутри блокадного кольца – независимо от территориального деления Ленинграда и области», - отмечают в ЗакСе.