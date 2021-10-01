Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с Днем пожилых людей

В пятницу, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. Жителей Северной столицы поздравили глава Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский.

«Полтора миллиона петербуржцев — это старшее поколение, наша гордость, поддержка и опора. Среди них участники Великой Отечественной войны, блокадники, труженики тыла, ветераны труда. Мы все живем с чувством огромной благодарности к людям, которые отстояли мир и подарили нам будущее. Они — наша совесть и опора, хранители традиций и нравственных ценностей», — говорится в поздравлении на сайте ЗакСа.

Кроме того, Беглов и Бельский отметили, что в последнее время в Петербурге увеличились меры социальной поддержки ветеранов, а именно: введен круглогодичный бесплатный проезд в электричках, работает служба социальных участковых, а социальное обслуживание на дому получают почти 50 тысяч петербуржцев.

Также отметили, что января 2020 года доплаты к пенсии или ежемесячные денежные выплаты получают блокадники, прожившие в осажденном городе меньше четырех месяцев.