Суд вынес приговор по петербуржцу, ударившего Росгвардейца 31 января

В Петербурге вынесли приговор Евгению Туганкову, ударившему сотрудника Росгвардии во время протестной акции 31 января. Приговор огласили в Ленинском суде. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина приговорен к лишению свободы сроком на один год в колонии-поселения. Ему вменили ч.1 ст.318 УК (применение насилия к представителю власти). Примечательно, что подсудимый признал вину в суде.

Напомним, 31 января в митинге в поддержку Навального Евгений Туганков, по версии следствия, применил насилие к сотруднику Росгвардии, ударив кулаками по голове.