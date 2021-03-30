В Петербурге на 86-м году жизни скончался Наум Синдаловский

В Северной столице скончался Наум Синадловский, более известный как краевед, писатель и исследователь петербургского фольклора. Ему было 85 лет. Об этом сообщает издание, в котором Наум Синдаловский работал колумнистом.

Издание «Петербургский дневник» сообщило о кончине исследователя на 86-м году жизни, однако время, место и причины смерти неизвестны.

Ранее на протяжении 40 лет писатель собирал городские легенды, истории и поговорки. За всю жизнь Наум Синдаловский издал более 30 книг о Петербурге и его фольклоре. Наиболее известными работами являются «Петербургский фольклор», «Легенды и мифы Санкт-Петербурга» и «Легенды и мифы пригородов Санкт-Петербурга».