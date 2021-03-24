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На организацию главных праздников в Петербурге выделят 219 млн рублей

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© Фото: baltphoto.ru

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Праздники планируют проводить в режиме оффлайн.

Правительство Санкт-Петербурга выделит субсидии организатором значим городских праздников. Это касается организации Дня Победы, Дня города, Дня славянской письменности и культуры, Дня знаний, Праздника новогодней елки и Нового года. Соответствующее заявление сделал губернатор города Александр Беглов.

Администрация Северной столицы планирует выделить средства социально ориентированным некоммерческим организациям. Сумма субсидий составит 219 млн рублей. При этом организаторам предстоит пройти конкурсный отбор.

«Хотелось бы чтобы в этом году праздники прошли не онлайн, а оффлайн. Все будет зависеть от эпидемической ситуации», — отметил Беглов.

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