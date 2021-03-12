Здание Большого драматического театра закроют на ремонт 1 апреля

Согласно информации, которая была предоставлена пресс-службой Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова, здание БДТ будет закрыто в период с 1 апреля. В здании осуществят ликвидацию последствий некачественной реконструкции, которая была проведена в 2011-2014 годах.

Из-за ошибок, допущенных во время реконструкции подрядчиками, подвальные помещения и крыша здания БДТ постоянно протекают. Зрители смогут увидеть спектакли на Второй сцене, которая расположена на площади Старого Театра, 13. Кроме того, увидеть постановки можно будет, посетив Александровский театр, Малый драматический театр, Театр «Балтийский дом», а также Театр юных зрителей имени А.А. Брянцева.