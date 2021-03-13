Ремонт основного здания БДТ не помешает показывать спектакли

В Петербурге начинается реставрация исторического здания Большого драматического театра им. Товстоногова. В связи с этим с 1 апреля вход в основное здание будет недоступен. Однако это не помешает продолжать ставить спектакли на иных пяти площадках. Об этом сообщается в пресс-службе БДТ.

Ремонт основного здания продлится до последнего квартала текущего года. Поэтому театр принял решение о проведении спектаклей на других сценах. Так, актеры Большого драматического театра смогут порадовать зрителей на Второй сцене, расположенной на площади Старого Театра, а также на сценах «Балтийского дома», МДТ и Александринского театра. В течение года спектакли также состоятся в ТЮЗе и на сценах театров в других городах России.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал об отсутствии анонсов спектакле в БДТ из-за приближающегося ремонта.