Власти Санкт-Петербурга приняли законопроект о "балконной амнистии" в третьем чтении

Горожане Санкт-Петербурга абсолютно законно освобождаются от штрафа за остекление балконов.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в третьем чтении приняли законопроект о "балконной амнистии".

Теперь местные жители Санкт-Петербурга, которые без согласования остеклили свои балконы до первого января 2021 года, на законной основе освобождаются от штрафа.

Закон вступит в силу через десять дней после подписания его Александром Бегловым, губернатором Санкт-Петербурга, а также после его официальной публикации.

Причинами возникновения данного законопроекта, который будет регулировать подобные ситуации, послужили участившиеся случаи требований сносов балконного остекления со стороны управляющих компаний и городских чиновников.