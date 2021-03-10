Депутаты петербургского ЗакСа проголосовали за "балконную амнистию"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли законопроект о "балконной амнистии". Согласно документу, петербуржцы, которые остеклили балкон без согласования до 1 января 2021 года, не будут оштрафованы.

Теперь закон должен подписать Александр Беглов.

Как писал Санкт-Петербург.ру, "балконную амнистию" решили ввести после того, как жители Северной столицы активно жаловались на чиновников и управляющие компании, которые просили граждан снести остекление. Иногда жильцы квартир, которые остеклил предыдущий владелец, были вынуждены платить штраф.

Сначала в законе была дата 11 января 2020 года - момент, до которого закон не действовал. Однако теперь ее перенесли.